Hızlı maraton devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerine dün de devam etti.

Genel Kurul sırasıyla 12 milyon 794 bin 800 TL’lik Sayıştaylık, 3 milyon 782 bin 300 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 706 milyon TL’lik GKK, 44 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve 7 milyon 141 bin 700 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçelerini görüşüp, oy birliğiyle kabul etti.

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra Sağlık Bakanlığı’nın 856 milyon 166 bin 800 TL’lik bütçesi görüşülmeye başlandı.

Özersay’dan eleştirel değil yapıcı konuşma

Sağlık Bakanlığı bütçesinde ilk sözü HP Genel Başkanı Kudret Özersay aldı. Özersay, eleştirel değil yapıcı bir konuşma yapmak istediğini, dikkate alınması gerektiğini düşündüğü 10 maddeyi konuşacağını belirtti.

Bundan sonra da başka salgınlar yaşanabileceğini öngörerek kamu sağlık hizmetleri kaynaklarının arttırılması gerektiğini ifade eden Özersay, tüm dünyada sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi yaygınlaşırken pandemi sebebiyle kamu sağlık hizmetlerinin öneminin ortaya çıktığını kaydetti.

Aynı doğrultuda özel sağlık kurumlarının da gerekli katkıyı koyarak kamuya destek olduğunu vurgulayan Özersay, ülkenin sağlık mevzuatının da hızlı şekilde güncellenmesinin gerekliliğine değindi.

Özersay, kriz dönemlerinde çalışacak bir yapı oluşturulmasının da gündeme alınmasını isteyerek, otomasyon sisteminin de ne kadar yaşamsal olduğunun pandemi döneminde daha da belli olduğunu, aşı programı hazırlanırken bile bu gerekliliğin görüldüğünü söyledi.

Erhürman: Yapılacaklara destek olacağız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni normale geçildiği dönemden beri salgının sona ermediğini, bu sürecin ön hazırlık dönemi olduğunu anlattıklarını, öneri yaptıklarını ve yapılacaklara destek belirttiklerini söyledi.

Erhürman, Pandemi Hastanesinin gerekliliği üzerinde çok durduklarını, personel eksikliklerinin de tamamlanmasını istediklerini ancak bu dönemde, İmar Planı çalkalanması, hükümet yokluğu, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandığını hatırlatarak, kendilerinin hep “bu dönem bu konuların dönemi değildir” dediklerini belirtti.

Erhürman, Pandemi Hastanesi’nin açılışının ancak 15 Kasım’da yapıldığını, ama iki gün önce hâlâ “yoğun bakımdan destek alınabilir mi” konuşması yaptıklarını söyledi.

“11 ayda kriz masası bile oluşturulamadı”

Salgınla ilgili 11 ayda kriz masası bile oluşturulamadığını dile getiren Erhürman, kendileri “hazırlık yapılsın” çağrısı yaparken bazı siyasilerin “bakın 0 vaka var biz çok başarılıyız” şeklinde “pişkinlik yaptığını” ifade etti.

Erhürman, “hemşire ve doktor alımını seçim yasakları kapsamına almayalım” önerisi yaptıklarını da hatırlatarak 11 ay sonra hâlâ hemşire ihtiyacını konuşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“Hükümetin salgın dönemindeki başarıları kendisine, başarısızlıkları vatandaşa mal etmesini” de eleştiren Erhürman, 15 gün önce “kapanalım” diyen sağlıkçıları/komiteyi dinlemeyip önceki gün kapanma kararı alanlara “Bu 15 günde hasta olan insanların vebali kimin?” diye sordu.



Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, 856 milyon 166 bin 800 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Angolemli: Bakanı değil hükümeti eleştirdik

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, salgın ilk ortaya çıktığında milletvekilleri olarak bakana, hükümete destek olmak için iyi niyetlerinden dolayı yoğun muhalefet yapmadıklarını, söylemlerini yumuşattıklarını ancak hata yaptıklarını, eğer muhalefet görevini daha güçlü yapsaydılar bugün yasaların tümünün uygulanmış olacağını söyledi.

Angolemli, Sağlık Bakanı’nı değil hükümeti eleştirdiklerini, çünkü Sağlık Bakanı’nın çalıştığını ancak hükümetin iş adamlarına baktığını, kapanma konusundaki anlaşmazlıkların bundan yaşandığını savundu.

Hükümetin, Girne ve Lefkoşa için aldığı kapatma kararının yanlış olduğunu ifade eden ve İtalya örneğini veren Angolemli, muhtarlarla iş birliği yapılarak bu ilçelerdeki kişilerin nereye “göç” ettiğinin tespit edilebileceğini ve bulaşın önüne geçilebileceğini kaydetti.

Saner: 500 bin aşı bekliyoruz

Başbakan Ersan Saner de, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı eleştirilere cevap vermek istediğini ifade ederek, salgının dünya ülkelerinde ciddi bir artışla devam ettiğini, vaka ve ölüm sayılarının arttığını, salgının dünyayı “yaktığını” işaret etti.

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Üst Kurul’a teşekkür ederek, ülkenin dünya ülkelerine göre daha iyi durumda olmasındaki başarının sağlık personeli ve halkın koyduğu katkı sayesinde sağlandığını söyledi.

Aşı konusunda da hükümet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade eden Saner, dünyada aşıya ulaşmada büyük sıkıntı yaşandığını, ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine verdiği desteğin bu anlamda çok önemli olduğunu, bu çerçevede Türkiye’den toplamda 500 bin aşı beklediklerini kaydetti.