Cumhurbaşkanı Tatar, Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin Güzelyurt’un geleceği için önemli olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’un KKTC’nin en güzel bölgelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle Güzelyurt’un geleceği için önemli ve başarılı bir yatırım yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin geride kalmasıyla öğrencilerin üniversiteye geri dönmesi ve yeni öğrenci kayıtlarıyla Güzelyurt bölgesindeki yaşamın hareketleneceğini ve üniversitenin bölgeye önemli katma değer sağlayacağını belirtti.

KKTC’nin güçlenmesi için altyapı yatırımlarının tamamlanması, çevre yollarının, hastanelerin ve çeşitli sanayi bölgelerindeki yeni yatırımların yapılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Artan gücümüzle kendi kurum ve kuruluşlarımızla gelecekte kendi insanlarımıza ve gençlerimize daha umutlu bir yaşam verebilme mücadelesinde bu üniversitenin rolü fevkalade önemlidir” dedi.

Üniversite ile bölgenin geleceğinin daha parlak olacağını ve buradaki esnaf ve yatırımcıların geleceğe daha umutla bakabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin çeşitli fakültelerle yoluna devam edebilmesi için gerek YÖDAK, gerekse YÖK ve diğer kuruluşlarla hükümetin yakından ilgilenmelerinin önemine dikkat çekti.

Laboratuvarları gezdi

Üniversitenin sağlık laboratuvarlarını da gezen Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin öncülüğünü yapan eski Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’e, üniversite rektörüne, üniversitenin kurucularına teşekkür ederek, öğrencilere ve yönetime başarılar diledi.