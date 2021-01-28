Çözümün reçetesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir barış için KKTC'nin tanınması gerektiğini belirtti.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) ve düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından "Kıbrıs'ın Geleceği" konulu çevirim içi panel düzenlendi.

Eski İngiltere Sivil Toplum Bakanı Brooks Newmark'ın yönettiği panele Tatar, bir video mesajla katıldı.

Kıbrıslı Türklerin uzun süredir kendi devlet işlerini yönettiğini belirten Tatar, "Bu nedenle, uluslararası topluma kendi devletimizin tanınmasını hak ettiğimizi söylüyoruz. Şu anda Kıbrıslı Türklerin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak, politikam, adada iki eşit egemen devletimiz olması gerektiğidir." dedi.

Kıbrıslı Türklerin tüm iyi niyetlerine rağmen Annan Planı dahil bütün çözüm çabalarının Rumların tavırları nedeniyle başarısızlığa uğradığını kaydeden Tatar, "Dolayısıyla yeni politikamız bu ve bu politikayı yüzde 100 Türk hükümetiyle uyum içinde yürütüyoruz. Yeni görüşmelerin eşit egemenliğe dayanması gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kalıcı bir çözüm bulunması, bunun "Kıbrıs Cumhuriyeti" temelinde olmaması gerektiğini ifade etti.

Biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki yeni devlet olması ve ikisinin de birbirini tanıması gerektiğini belirten Tatar, ancak bu durumda kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabileceğini dile getirdi.

“Öncü bir Kıbrıs Türk kadınıydı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Türk Kadınları Fahri Başkanı Akile Nihat Işın’ın vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, Işın’ın Kıbrıs Türk tarihine önemli iz bırakan, pek çok ilke imza atan öncü kadınlardan biri olduğunu söyledi.

Denktaş’ın doğum gününü unutmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı, 97’nci doğum yıl dönümü nedeniyle andı.

Maden’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’deki görevinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i kabul etti.