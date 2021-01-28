‘Kaos var’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hükümetin bölgesel kapanma kararının ülke genelinde vaka sayısının düşürülmesine fayda sağlamayacağını belirterek, hükümete almış olduğu kararı gözden geçirerek “kapatacaksa, tüm ülkeyi kapatma” çağrısında bulundu.

KTTO, kısa süreli önlemlerin anlık fayda sağlayabileceğini ancak halkın sağlığı ve ekonomi için alınacak kararların geleceğe dönük olmasının büyük önem taşımakta olduğunu belirterek, “bir kez daha hükümeti almış olduğu kararı düşünmeye; kaş yapayım derken göz çıkarmadan, derhal tüm ülkeyi kapatmaya çağırıyoruz” dedi.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin sadece Lefkoşa ve Girne’de kapanma kararı başlatmasının, ülke genelinde vaka sayısının düşürülmesinde “bir anlam ifade etmeyeceğinin aşikâr olduğu” ifade edildi.

Ticaret Odası, açıklamasında, “Alelacele alınmış kararları bizi bir adım ileriye götürmez, aksine başladığımız yerden çok daha vahim bir duruma götürür. Bunun sonucunda ülkede önlenemez bir vaka artışından, Lefkoşa ve Girne’de batmış iş yerlerinden, işsiz kalan çalışandan başka bir şey kalmaz! Bu işin doğrusu tüm ülkenin izolesini sağlamak, tüm vatandaşların evlerinde bu süreci geçirmelerini sağlamak için ülke genelinin kapanmasıdır” dedi.

KTSO: Hükümet zafiyet gösteriyor

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) hükümetin pandemi tedbirlerini eleştirdi ve tam kapanma önerdi.

Yapılan açıklamada “Hükümetimizin maalesef yönetme konusundaki zafiyetleri sürüyor. Kapattık görüntüsü verelim ama kapatmayalım, halk deyimiyle ‘gındırık kalsın.’ Devletin gelirleri düşmesin ben memurumu ödeyeyim gerisi önemli değil.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, amaç eğer gerçekten ülkede salgını kontrol altına alıp temizlemekse, gerçek anlamda bir tam kapanma planıyla birlikte ülkenin tamamının uygun bir süre kapatılması gerektiği belirtildi.

Sağlık ve ekonominin birlikte nasıl yürüyeceğinin etüdünün önceden yapılıp planın uygulanması istenen açıklamada, çözümün, içeriyi temizleyip öncelikle ekonomik ve sosyal aktiviteleri normale döndürmek olması, daha sonra ekonominin can damarı turist ve öğrenciyi temiz girişlerle içeriye almak olması gerektiği ifade edildi.

KTSO açıklamasında bunun bir maddi bedeli olacağı ve hükümet olarak bunu bulmanın da hükümetin görevi olduğu kaydedilerek, “Bu ülkede yalnızca düşünülecek kesim kamu değil, ülkenin bütünüdür.” denildi.