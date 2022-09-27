Gönüllere dokundular

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, Gemikonağı ve Gazimağusa itfaiye mensupları vatandaşlara karanfil dağıttı. Gazimağusa İtfaiye Şubesi çalışanları, Sulu Çember’de yoldan geçen vatandaşlara ve araç sürücülerine karanfil verdi. İtfaiyeciler, sabah saatlerinde gerçekleştirilen etkinliği farkındalık yaratmak amacı ile düzenledi. Yoldan geçen araç sürücülerini durdurup vatandaşlara karanfil dağıtan itfaiyeciler, bugün de itfaiye çalışmalarını ele alan broşürler dağıtılacak.

Gemikonağı İtfaiye şube ekipleri de Lefke ilçesi ve Gemikonağı bölgesinde karanfil dağıttı.

İlk etkinlik Lefkoşa’da gerçekleştirildi

İtfaiyeci çalışanlarının ülke için verdiği hizmetleri anmak adına her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ‘İtfaiye Haftası’ düzenlenecek. İtfaiye Haftası dolayısıyla ilçe şubelerine bağlı itfaiyeciler ve eğitimini yeni tamamlayan itfaiyeciler önceki gün Lefkoşa Dereboyu’nda kortej yürüyüşü de gerçekleştirmişti.

