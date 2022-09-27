Suna ERDEN

Gönyeli’ye götürdüğü 3 siyahi müşterisinden para almadığı için taksiden inerek, ücret ödemeden kaçmaya çalışan şahısların peşine düşen ve bu esnada Nijeryalı alkollü araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat'ın tedavisi sürüyor. Polat’ın durumunun iyiye gittiği belirtilirken, ona çarpan sürücü dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının kaçak olduğu, ehliyetsiz, sigortasız ve alkollü araç kullandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 03.20 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, 93 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, Kolon Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde bazı şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan yaya Ozan Polat'a çarptığını anlattı.

Polis, çarpmanın etkisiyle yayanın 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile iki kez ameliyat edildiğini açıkladı. Polis, iki haftadır tedavi gören Polat’ın durumunun iyiye doğru gittiğini söyledi.

Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldığını açıkladı. Polis, zanlının saat 04.50'de Fuat Mustafa Sokak üzerinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, Nijerya uyruklu zanlının 9 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiğini ancak 8 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı.

Polis, yasal statüsü olmayan, alkollü, sürüş ehliyetsiz, sigortasız, süratli ve dikkatsiz araç kullanan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.