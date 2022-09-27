20 bin TL ödedi serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da otel odasında 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan A.Ç. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye aktarılan iddialara göre; A.Ç., Ağustos ayı içerisinde, önceden tanıdığı 15 yaşındaki kız çocuğunu ailesinden izinsiz olarak bir otele götürdü ve uyuduğu sırada, eşofmanını indirerek cinsel saldırıda bulundu.

Kız çocuğunun Adli Şube’ye gelerek, Sosyal Hizmetler Memuru gözetiminde ifade vermesiyle iğrenç olayın ortaya çıktığı bildirildi.

Ailesinden izinsiz alıkoydu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Keleş, zanlı A.Ç.’nin, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde, önceden tanıdığı 15 yaşındaki kızı, ailesinden izinsiz olarak Gazimağusa’nın Baykal Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir otele götürdüğübü söyledi. Polis, zanlının, uyuduğu sırada, kızın eşofmanını indirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Genç kızın, 22 Eylül’de Adli Şube’ye gelerek, Sosyal Hizmetler Memuru aracılığıyla şikayetçi olarak ifade verdiğini aktaran polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kişinin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.