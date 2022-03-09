Şarkılarıyla mest etti

Merit Royal Otel’de bir klasik haline gelen Arap konserleri hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden ünlü isimleri sahnesinde ağırlayan Merit Royal’in bu ayki sanatçısı Arap ülkelerinin en sevilen sanatçılarından, yöresel halk müziği dabke türünde adından söz ettiren Ali Al Deek oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde tam anlamıyla Arap rüzgârı esti. Ali Al Deek, müzik kariyerindeki çıkış parçası olan "Jay Tsanbal Waraya" şarkısıyla programına hareketli bir giriş yaptı.

Başarılı sahne performansı ve seslendirdiği parçalarla uzun süre ayakta alkışlanan Al Deek, kendi ülkesinden sonra Kıbrıs'ı da büyüledi. Misafirler, Al Deek’in ödüllü albümünden hareketli şarkılarıyla doyasıya dans etti. Hayranlarından gelen istek şarkıları da geri çevirmeyen Al Deek, mikrofonu hayranlarına uzatıp şarkılarını onlarla birlikte söyledi.

