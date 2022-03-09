Siyasette kadının rolü artmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Başkanlık Divanı Üyesi bazı Milletvekilleri Meclisin kadın personeli ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan toplantıda, çalışanlara hitaben bir konuşma yapan Töre, Kadınlar Gününü kutlarken, onların görevlerini her zaman daha zor şartlar altında yürüttüğünün bilinmesi gerektiğini söyledi.

Siyasette kadının rolünün artması, devlet dairelerinde ve özellikle yönetim kademesinde kadının etkisinin daha güçlü hissedilmesi gerektiğini ifade eden Töre, cinsiyet eşitliğini temel alarak bunu hayatın her alanında benimsemek gerektiğini vurguladı.

Töre, günümüzde erkeklerin yaptığı birçok işi kadınların da yapabildiğine değinerek “Bu kadının, bu erkeğin işi” gibi bir ayrımın yapılmaması gerektiğini belirtti.

Dünyanın birçok bölgesinde Annelerin ve çocukların ne kadar zor şartlar altında mücadele verdiğini ifade eden Töre, bunun en bariz örneğinin Ukrayna’da yaşandığını kaydetti.

Özdenefe: Dayanışma içerisinde olunmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında toplumda kadın mücadelesinin her gün devam etmesi gerektiğini, kadın mücadelesinin olmadığı noktada bir toplumun ileriye gitmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Özdenefe, özellikle pandemi süreci ile birlikte çok daha kırılgan ve dezavantajlı kadınlar olduğunu vurgulayarak toplumun tüm katmanlarındaki kadınlarla dayanışma içerisinde olmak gerektiğini söyledi.

Yapılan etkinlikte Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük ve Devrim Barçın’ın yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat da hazır bulundu.