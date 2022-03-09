Günlerini kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cypfruvex’de çalışan kadınları ziyaret etti.

Cypfruvex ziyaretine Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve UBP Güzelyurt Kadın Kolları da katıldı.

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif ilk konuşmayı yaparak çalışan kadınların kadınlar gününü kutladı.

Başbakanın eşi Ece Sucuoğlu ise konuşmasında, Cypfruvex’te kadın çalışanlarla olmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Ev hanımlığının önemine de dikkat çeken Sucuoğlu, evi yapanın kadın olduğunu söyleyerek, “Hayata ve evlerinize kattığınız emek ve değer için bugünü kutluyorum ama hakkınız her gün için ödenmez.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da çalışan kadınların hem evlerine hem de ülkeye verdikleri katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Daireleri de ziyaret etti

Öte yandan Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.

Hasipoğlu ayrıca, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’ni de ziyaret ederek, buradaki emekçi kadınların çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.