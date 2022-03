Dokundukları her yer güzelleşir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başkan ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, kadının el attığı her alanda KKTC’nin daha da güçleneceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde kendisine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile KKTC’de Kıbrıs Türk kadınının mücadelesini ve halkın kadınlara verdiği değerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Eşitlik temelinde kadınların hayatın her noktasında var olduğunu söyleyen Tatar, kadının el attığı her alanda KKTC’nin daha da güçleneceğini belirtti ve bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri de konuşmasında, tarihi bir kuruluş olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin bayrağını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim ederek kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kız izcilerden Tatar’a ziyaret

Tatar, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde kendisine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların her alanda Kıbrıs Türk halkının mücadelesine verdiği desteğe saygı gösterdiğini ve takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, “Kadınlarımız her alanda başarı göstermektedir” diyerek, kadınların dokunduğu her yeri güzelleştirdiğini ifade etti.

Baf şehitleri anılacak

Öte yandan Baf Direnişi ve Şehitleri bugün anılıyor. Baf Şehitlerini Anma Günü nedeniyle 09.30’da Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mart Baf Direnişi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Tatar, mesajında, Ukrayna’da yaşanmakta olanlara dikkat çekerek; “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini” yineledi.