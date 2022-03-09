En kısa mesafe 70 lira

Hüseyin ÇİÇEK

Hayat pahalılığının gün geçtikçe artması, ardı ardına yapılan zamlar tüm sektörleri zor duruma sokarken, yolcu taşımacılığı yapanlar en çok akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten dert yanıyor. Son olarak 3 Mart tarihinde akaryakıta yapılan zamla kurşunsuz 95 oktan benzin 13,70 TL’den 14,73’e, kurşunsuz 98 oktan benzin 13.94 TL’den 14,97’ye, euro diesel 13.56 TL’den 14.62’ye çıktı. Akaryakıta yeni bir zam daha yapılacağı gündeme gelirken, Türkiye’de benzinin litresinin 20 lirayı aşması beklentiyi artırdı.

Geçtiğimiz ocak ayından 3 Mart’a kadar olan süre zarfında tam akaryakıta 12 kez zam yapılırken, fiyatların yükselmesiyle birlikte taksiciler de tarife ücretlerini artırdı.

Şehiriçi kısa mesafeli tarife fiyatları 70 lirayı aşarken, şehirlerarası taksi ücreti 250 lirayı geçti. Yeni bir zamla birlikte ücretlerin daha da artması beklenirken, Diyalog’a konuşan taksi şoförleri, benzin ve mazot fiyatlarının yükselmesiyle birlikte taksimetre ücretlerinin de arttığını belirtti. Taksiciler, tarifenin kendilerini kurtarmadığı gibi vatandaşa da oldukça pahalı geldiğini ifade ederek, “İş yapamıyoruz, günü tavla oynayarak geçiriyoruz. Parasızlıktan araçlarımızın lastiklerini bile değişemez duruma geldik, bu böyle gitmez” şeklinde konuştu.

Ne dediler…?

Saltuk Barışlı

“Yakıt en büyük sorunumuz, benzin ve mazotun fiyatı artınca mecburen bizde tarifeleri arttrırdık ancak müşteri sayısı oldukça azaldı. Öğrenciler eskisi gibi taksiye binemiyor. Taksi ücretleri insanlara pahalı geliyor ama işin bir diğer yanı da halka pahalı gelen bu tarifeler de bizi kurtarmıyor. Bir lastik değişimi 2 bin TL, araç servisi 900 TL ödüyoruz. Günlük yakıt ücretini dahi zor karşılıyoruz.”

Cuma Öztürk

“ Benzin ve mazot fiyatları uçtu, müşteri sayısı sıfıra indi. Hiç yolcu taşıyamıyorum, parasızlıktan dolayı aracımın acilen değişmesi gereken lastiğini bile değişemiyorum. Durumumuz çok kötü, bu zamlar devam ederse taksicilik bitecek.”

Ercan Köz,

“Benzin ve mazota sürekli zam yapılması, tarife ücretlerinin artmasına neden oldu. Bu nedenle taksi artık pek tercih edilmiyor. Daha önce en çok gelir getiren müşterilerimiz olan öğrenciler pahalılıktan dolayı yurtlarından dışarı çıkamıyor. Hayat pahalılığı, elektrik zammı hepsi üst üste geldi, iş yapamıyor ve de geçinemiyoruz.”

Mahmut Coşkun

“ Mazotun, elektriğin ve hayat pahalılığının aşırı artmasından dolayı insanlar mecbur kalmadıkça ulaşım araçlarına binmiyor, öğrenciler yurtlarından çıkamıyor. Dolayısı ile taksiciler büyük bir geçim sıkıntısına düştü. Bu noktada mazot, benzin ve lastik değişimlerinde taksicilere indirime gidilebilir. Bu konuda yetkililerden acil önlem bekliyoruz.”

Ferdi Yenier

“Benzin ve mazot fiyatlarının sürekli yükselmesi taksi fiyatlarını da arttırdı. Özellikle öğrenciler taksileri tercih etmemeye başladı. Bazı zamanlar iş yapmadan günü bitiriyoruz, işsizlikten gün boyu tavla oynuyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 11:00