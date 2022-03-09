Destek istedi

Anıl IŞIK

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Colin Stewart, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, “Kıbrıs’ta kadınların sürdürülebilir çözüm için itici güç olabileceklerini” söyledi.

Stewart, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, “Dünyada, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlanırken, kadın haklarının geliştirilmesine ve kadınların Kıbrıs barış sürecine tam, eşit ve etkin katılımına Birleşmiş Milletler’in süregelen desteğini ve kendi şahsi desteğimi yinelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Stewart, “Barış süreçlerine kadınlar dâhil edildiğinde sonuç daha adil ve eşit toplumlar olur. Kadınların katılımıyla elde edilen barış ayrıca daha sürdürülebilirdir. Bu küresel deneyim tüm Kıbrıslılar için de geçerlidir. Kıbrıs’ta kadınlar sürdürülebilir çözüm için itici güç olabilirler” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Stewart, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından “seçkin temsilcilerinin” oluşturduğu bu komitenin; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin talep ettiği Kıbrıs’ta nihai çözüm sürecine kadınların “etkin, eşit ve anlamlı katılımının” sağlanması konusunda bir eylem planı geliştirdiğine işaret etti.

Stewart, “Dünyamızın sorunlarla başı derttedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği çözümün gerekli bir parçasıdır. Erkek egemen güç, birçok sorunumuzun kökeninde yatmaktadır. Erkekler tarafından yaratılan sorunların insanlar tarafından üretilen çözümleri vardır. Bugün, toplumsal cinsiyet eşitliğini herkes için gerçek yapmaya çalışmak yolunda bağlılığımızı yinelemek için bir fırsattır” dedi.