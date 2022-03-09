5’i Rum kesiminde

Kuzey Kıbrıs’ta dün yeni vaka sayısı, 520 olarak açıklanırken, bir can kaybı olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden hastanın Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 90 yaşındaki Fezile Canaalan olduğu belirtildi.

Fezile Canaalan’ın yaşamını yitirmesiyle KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e yükselmiş oldu. Tespit edilen toplam vaka sayısı 71 bin 37’e, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı ise 67 bin 565’e yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Vakaların 224’ü Lefkoşa’da

KKTC Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük Covid-19 rakamlarına göre, dün ülkede yapılan 13 bin 194 Covid-19 testiyle, 520 pozitif vakaya rastlandı. Tamamı yerel olan vakaların 224’ü Lefkoşa, 132’si Girne, 92’si Gazimağusa, 39’u Güzelyurt, 17’si İskele, 16’sı ise Lefke’de tespit edildi.

Dün bir kişi Covid-19 nedeniyle vefat ederken şu ana kadar ülkede pandemi nedeniyle kaybedilen hasta sayısı 201’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yoğun bakımda 3 hastanın yattığı kaydedildi. Ayrıca dün

362 Covid-19 hastası ise taburcu edildi.

Test sayısı 6 milyonu geçti

Dün yapılan testlerle şimdiye kadar ülkede yapılan Covid-19 test sayısı 6 milyon 7 bin 843 oldu. Tespit edilen toplam vaka sayısı 71 bin 37’e, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 67 bin 565’e yükseldi.

Şu anda ülke genelinde tedavisi devam eden vaka sayısının 3 bin 614, pandemi merkezindeki hasta sayısının 38, karantinadaki vaka sayısının 3 bin 573 olduğu açıklandı.

Bin 126 kişiye aşı yapıldı

Ülke genelinde dün bin 126 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. Güvende Kal uygulaması kapsamında son 24 saatte 198 bileklik takıldı, 284 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 32, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 134 bin 582 olarak açıklandı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu anda 120 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü ve bunlardan 23’ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 338 bin 517 vaka tespit edilmiş olurken, toplam can kaybı da 883’e yükseldi.