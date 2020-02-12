Sinan Yıldırım Maxim Royal misafirlerini coşturdu

Kuzey Kıbrıs gecelerinin en gözde mekânı Maxim Royal’de ikinci kez sahne alan Sinan Yıldırım, konuklarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

İlk programında seyirciden tam not alan Sinan Yıldırım, yeniden sahne aldığı Maxim Royal’de artan dinleyici kitlesinin alkışlarıyla geceye başladı. Youtube üzerinde milyonlarca tıklanan sevilen şarkıları ve gelen istek parçalar ile geceye hızlı bir giriş yapan Sinan Yıldırım, sahnede müzisyen kimliğini tam anlamıyla sergiledi. Virtüözü olduğu gitar ve kemanı zaman zaman eline alan Sinan Yıldırım, tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu.

Gördüğü ilgiden son derece memnun olan genç şarkıcı, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Maxim Royal’in bu haftaki programında, 15 Şubat Cumartesi akşamı muhteşem sahnesi ile Altay, eğlence sever âşıklarla buluşacak. Sevilen şarkıcı, “Sevgililer Günü” için hazırladığı özel repertuarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşatacak.