Türkiye kritik virajda

Esad rejiminin İdlib'deki saldırıları Türkiye’yi harekete geçirdi. Saldırılarda 5 askerin şehit düşmesi tüm kesimlerin tepkisine neden olurken, bazı adımlar atılacağı belirtildi. Gerek muhalefet gerek hükümet yanlısı partiler saldırılara gereken cevabın verilmesini talep ederken, Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki rejim saldırılarına değindi. Gerekli karşılığın en üst düzeyde verildiğini söyleyen Erdoğan, "Devamı gelecek, atacağımız adımları açıklayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimine karşı atılacak adımları bugünkü grup toplantısında açıklayacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuşan Erdoğan, İdlib'deki gelişmelere ve rejim saldırılarına değindi.

"Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik" diyen Erdoğan, "Ciddi manada orada, özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edecek. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler ve bu adımları da kamuoyu ile paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmek planlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, İdlib merkezli gelişmelerle ilgili "Gerekirse Şam'a girmek planlanmalıdır" dedi. Bahçeli, “Kanlı Suriye rejimi Türk askerini hedef almıştır. Artık buna tahammül edecek halimiz kalmamıştır. Katil Esad defolup gidesiye kadar yüreğimiz soğumayacaktır” şeklinde konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin milletvekillerine seslendi.

Bahçeli, “Hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi eş zamanlı kontrol etmeye çalışan Rusya iyi niyetli değildir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Hükümetin, Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirmesi temennimizdir. Ne Astana'dan ne Soçi'den ne Cenevre'den ne de diplomatik temaslardan herhangi bir sonuç bugüne kadar çıkmamıştır, çıkması da beklenmemelidir... Şehitlerimizin vebali saldırgan Suriye kadar buna ortam hazırlayan Rusya'nın omuzlarındadır. Bununla yüzleşmek şarttır...

Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam'a girmeyi şimdiden planlamalıdır... Mehmetlerimize şehit eden alçaklara ses çıkarmayıp Türk devletini suçlayanlar ortadadır... Esad devrilmelidir, zulüm şatoları yıkılmalıdır.”

Akşener: Gereğini yapın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırılarına ilişkin, "Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gerekeni yapın" dedi. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meral Akşener, konuşmasına İdlib'de rejim ordusunun saldırılarıyla şehit olan 5 askere rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak başladı.

Olayın ardından Türk ordusunun saldırılara gereken cevabı verdiğine ilişkin açıklamaları anımsatan Akşener, şöyle konuştu:

"Devletin sözüne inanmak durumundayız. Ancak bu inancımız tahammül sınırlarını zorlayan bir noktaya geldiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmed'im can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmed'im toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken, lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gerekeni yapın."