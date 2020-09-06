Thai masajı 2500 yıldan beri uygulanıyor

Thai masajı, 2500 yıldan fazla bir süre önce, Buda’nın doktoru olan Shivago Komarpaj’ın önemli insanlara uyguladığı bir tedavi şekli olarak, tıbbi belgelere not edilmiştir. Daha sonra Budist rahipler tarafından geliştirerek günümüze kadar geldiği biliniyor. Ancak geleneksel Thai masajının tarihini tek olarak, Budist rahiplere dayandırmak pek doğru olmaz. Bu masaj daha çok Hint, Çin ve Güneydoğu Asya tıp geleneklerinin bir birleşimidir. Asya kültürünün dört bir yanından gelen çeşitli şifa geleneklerinin sentezidir. 21. Yüzyıl’da ‘tembel insan yogası’ olarak da adlandırılmaya başlayan, Thai masajı için; vücudun enerji hatlarına ritmik basınç ve germe işlemi uygulaması diyebiliriz. Masajda, avuç içi, başparmak, dirsekler ve ayaklara basınç yapılır. Uygulanan güç vücuttaki gerilimi serbest bırakır. Terapist aynı zamanda vücudu yoga benzeri bir duruşa sokarak, eklemleri açmak ve esnemeyi kolaylaştırmak için vücudu nazikçe sarar. Yağsız bir masaj olan Thai masajının kendisine özel yatağı vardır, buna ‘ Thai yatağı veya Thai masaj’ minderi denir. Bu masaj en sağlıklı şekilde, Thai yatağının üzerin de yapılır. Normal masaj yatakları, terapist ve uygulamayı alan kişi için küçüktür ve gerekli pozisyonlar yapılamaz. Herhangi bir, yer minderi de tamimiyle uygun olmayabilir çünkü Thai yatağının dengeli bir sertlikte olması gerekir. Bu masajın en önemli prensiplerinden biri, kişiyi bir sonraki masaj adımına hazırlayan ardışık hareketleri sürmesidir. Kuzey ve Güney Tayland olmak üzere uygulamanın iki sitili vardır. Kuzey stilinin daha yumuşak olduğu düşünülür. Güney stili ise daha hızlı ve bazen daha şiddetlidir. Ancak Kuzey stili ABD’de ve Avrupa’da daha popüler hale gelmiştir. Thai masajı enerjiyi arttırdığı, hareket ve esneklik aralığını iyileştirdiği için birçok sağlık sorununa fayda sağlamaktadır. Bunlardan birkaçı; gerilimden doğan baş ağrılarını hafifletmek, bel ağrısı türlerini azaltmak ancak kronik bel ağrıları hariç. Esneklik ve hareket alanını artırmak, dolaşım ve lenfatik drenajı uyarmak, enerjiyi artırmak, sinir sistemini sakinleştirmek. Hiçbir masaj türünde Thai masajı kadar esneme bulunmaz. Bu esneme hareketleri ile birlikte bir nevi meditasyon seansındaymış gibi zihinsel ve ruhsal rahatlama da elde edersiniz. Kan dolaşım hızının artması ile birlikte, vücudunuzda bir dinamizm de olur. Thai masajı sonrasında daha kolay hareket ettiğinizi gözlemlersiniz.





Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2020, 04:26