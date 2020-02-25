VlastaKopylova yeni koleksiyonu ile Milano Moda Haftası’nda görücüye çıktı

Türkiye'de üretim yapan, kürk ve deri moda tasarımcısı VlastaKopylova'nın kübist ressam George Baraque'un kuş figürlerinden esinlenerek hazırladığı 2020/2021 Sonbahar Kış koleksiyonu, Milano'da yoğun ilgi gördü... Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ise podyuma çıktı.

Serdar Ortaç’ın eski eşi model Chloe Loughnan'ın baş manken olarak çıktığı defilede ayrıca 30 tanınmış model podyumdaydı. Koleksiyonlarında farklı materyaller ve yenilikçi teknolojiler kullanmasıyla dikkat çeken tasarımcı, yeni koleksiyonunda kübist akımın öncülerinden ünlü Fransız ressam George Braque'dan ve kuşlardan esinlenerek oluşturduğu özgürlük temasını işledi.