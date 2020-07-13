Kıbrıs’ta toplam 2 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1080 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.Pozitif olan vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını, pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA 1 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Güney kıbrıs rum yönetiminde de 1 yeni vaka tespit edildi.Toplam vaka sayısının bin 22'ye çıktığı Kıbrıs'ın güneyinde toplam can kaybı sayısı ise 26..