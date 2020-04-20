PRP - platelet rich plasma’nın kısaltılmış isimlendirmesi

Sevgili okurlarım bu hafta konumuz PRP yani platelet rich plasma’nın kısaltılmış isimlendirmesi.

PRP, platelet denilen trombosit hücrelerinin, özel işlemlere tabi tutularak yoğunlaştırılması ve kişiye tekrar enjekte edilmesidir. Bu uygulama yüzde, dekolte bölgesinde, elde kırışıklıklar, güneş lekeleri, göz altı çizgileri, yüz ovalinde sarkma gibi yaş sorunları, gençlerde akne izleri, her yaşta saç dökülmesi için yıllardır güvenle kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

PRP nedir?

PRP, yani ‘platelet rich plasma’, platelet (trombosit) hücreleri yönünden zenginleştirilmiş plasma uygulamasının kısaltılmış ismidir. Bu uygulamada kişiden alınan az miktarda kan özel bir tüpte işleme tabi tutulduktan sonra faydalı olan trombosit içeriğinden zengin kısım kişide sorunlu bölgeye enjeksiyon ile geri verilir. Estetik tıp uygualamalarının bir parçası olarak PRP, hemen her zaman yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

PRP'nin etki mekanizması nedir?

PRP'de kandan ayrıştırılan plazmadaki hücre yoğunluğu kandakinden 2-4 kat daha fazladır. Enjekte edildiği bölgede, büyüme faktörleri denilen iyileştirici ve tamir edici faktörler salgılayarak kök hücre göçü oluşturur. Bu sayede yeni hücre oluşumu ve kollajen sentezi artışı sağlanır.

PRP kullanım alanları

PRP yanaklardaki doku kaybı, güneş lekeleri, göz etrafı kırışıklıklar, koyu halkalar, göz altı torbaları, yüz ovalinin sarkması, çene altı gıdı bölgesi, boyundaki yatay çizgiler, dekolte ve el üzeri kırışıklık ve lekeleri, akne izleri, eski travmalara bağlı izler, saç dökülmesi ve gebelik sonrası çatlaklarda kullanılmaktadır. Dolgu ve botulinum toksin(botox) uygulamalarından farklı olarak tek bölgeye değil tüm yüze uygulanır. Kas fonksiyonlarını etkilemediğinden ifadesi değişmiş bir yüz görünümü ile sonuçlanmaz.

PRP ile saç tedavisi

Günlük 100-150 tel saç dökülmesi normal kabul edilmektedir. Bundan fazla olursa saç dökülmesi ciddiye alınmalıdır. PRP, saç tedavisinde de başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Özellikle saç dökülmesinde hastaların oldukça etkin sonuçlar aldığı belirlenmiştir. PRP işlemi sırasında hastanın kendi kanı alınıp, bir aletten geçirilir. Burada trombositdenilen kökleri besleyecek, gelişimini sağlayacak olan kısım ayrılır ve dökülen bölgeye enjekte edilir. Bu yöntem özellikle genetik dökülmelerde etkilidir. Saç mezoterapisi de yine genetik dökülmesi olanlara PRP ile kombine uygulanabilir.

Saç için yapılan PRP uygulamasında önce hastanın venöz kanından 10 cc alınır (1 çay bardağının 1/10 ‘u kadar). Santrifüj edilen kan beyaz ve kırmızı kan olarak iki kısma ayrılır. Kırmızı kanda akyuvar, trombosit, pıhtılaşma faktörleri, PGF (Trombosit büyüme faktörü) bulunur. Kırmızı kan özel bir işleme tabi tutulduktan sonra seyrelmiş bölgeye napaj yöntemiyle enjekte edilir. Bu uygulamanın temelinde doku yenilenmesi vardır. PRP ile saç tedavisi 30 dk. kadar sürerken, uygulama sırasında acı olmaz. PRP sonrasında da herhangi bir iz kalmamakta ve kişi hemen rutin hayatına devam edebilmektedir.

Ağrı tedavisinde PRP’nin yeri nedir?

Prp kişinin kendi kanından alınan örneğin belirli işlemlerden geçirilerek protein ve büyüme faktörleri açısından zenginleştirilmiş halidir. Büyüme faktörleri ve proteinler iltihabi süreci ve ağrıyı azaltıp dokunun iyileşmesine yardımcı olan maddelerdir. PRP tedavileriyle kas iskelet sistemi yaralanmalarında, inflamatuar hastalıklarda başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Omuz ağrıları, ön çapraz bağ yaralanmaları, eklem kireçlenmeleri, ayak bileği burkulmalarının tedavisinde PRP’den yararlanılabilir. PRP tedavisinde kullanılan, hastanın kendi kanından alınan numuneden ayrıştırılarak elde edilen sıvı, serum olarak ağrılı veya hassas bölgeye uygulanmaktadır.

Proteinler ve büyüme faktörleri sessiz lokal kök hücreleri aktive ettiğinden plazma sıvısı doğal bir ilaç gibi etki göstererek, yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların iyileşmesini hızlandırır.

RP’nin ağrı tedavisinde en çok kullanıldığı alanlar

• Diz Kireçlenmesi

• Kalça eklem kireçlenmesi

• Omuz ağrıları,

• Tenisçi dirseği, golfçü dirseği,

• Ön çapraz bağ yaralanmaları; diz omuz,

• Ayak bileği burkulmaları,

• Topuk dikeni,

• Kulunç ağrısı olarak bilinen kas gerginliklerinin tedavisi

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 12:01