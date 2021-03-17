Net mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'la 8 yıl aradan sonra diplomatik temas kurulmasıyla ilgili soruları yanıtladı, "Mısır halkı bizimle ters düşmez" dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de taviz verilmeyeceğinin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı, ilişkilerin bozuk olduğu Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den SİHA istediğini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini son olarak 2019 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaretleri vesilesiyle ağırladıklarını ifade eden Erdoğan, bu şekilde mevcut Başkanlık Konseyinin ilk defa bir ülkeyi ikinci kez ziyaret ettiğini belirtti.

Daha sonra 9 Ekim 2019'da Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Zirvesi'nde Belgrad'da Başkanlık Konseyi üyeleriyle bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, salgın nedeniyle son 1 yıldır maalesef temasları, iş birliğinin gerektirdiği yoğunlukta gerçekleştiremediklerini, bunu önümüzdeki dönemde telafi edeceklerini söyledi.

Erdoğan, salgın şartlarına rağmen Bosna Hersek'te 15 Kasım 2020'de yerel seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmiş olmasının takdire şayan olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Bir gazetecinin, "Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temasların başladığı bir dönemde Doğu Akdeniz'de nasıl gelişmeler yaşanabilir? Yunanistan ile istikşafi görüşmeler devam ederken askersiz bölge olan Sakız Adası'nda bir tatbikat düzenledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir, buradan taviz vermemiz söz konusu değil. Son olarak da bu konuda çok ciddi açıklamaları, Dışişleri Bakanlığımız kararlı açıklamalar yaptı. Bunun yanında Savunma Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar var. Mısır'la ilgili konuya gelince tabii Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Şu anda da atılan adımlar aslında bir geçici, sanki yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana. Bunun yanında tabii yeni bir gelişme biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın da yine burada, Yunanistan ile bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var. O da son gelişmeler yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Ben bölgede Türkiyesiz bir sürecin bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye orada karar verici konumundadır, temennim odur ki ısınmadan, ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım."

Anlaşmalar imzalandı

Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Dodik ve konsey üyeleri huzurunda anlaşmalar imzalandı.