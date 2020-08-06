Baf’ın dönüşü

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Ligi 44 puanla altıncı sırada bitiren Batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nda özellikle pandemi dönüşü iyi oyun sonuca yansıyınca, ligi de iyi noktada bitirmelerine araç oldu. Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu tamamlanan lig sonrasında yaptığı açıklamada gel-gitlerin fazla olduğu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti. Sakatlık ve cezalıların aksi dönemde takıma yansımasının seri yakalamalarına engel olduğunu belirten Davutoğlu, pandemi sonrasında ligi iyi bir karne ile iyi yerde bitirdiklerini söyledi.

Pandemi dönüm noktamız oldu

Atanda, Yankı ve Kossi’nin sakatlıklarının pandemi döneminde toparlandığını ifade eden Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, özellikle Atanda’nın sezonu kapatır dedikleri dönemde aralarına güçlü şekilde dönmesinin en büyük artıları olduğunu söyledi. Baf Ülkü Yurdu’nun çok mütevazi bir kadrosu bulunduğunu ifade eden Gökmen Davutoğlu, yaş ortalaması çok düşük bir kadro ile zorlu bir ligi iyi noktada bitirdiklerini belirtti. Play-out oynamadan ligi ilk altı içinde bitirmenin kendisi adına başarılı bir sezon olarak sonlandığını ifade eden Davutoğlu, tüm oyuncu grubunu bir kez daha gösterdiği özveriden dolayı tebrik ettiğini söyledi. Pandemi sonrasında Merit Alsancak Yeşilova ve Gönyeli karşılaşmalarını iyi oynayarak kaybettiklerini ancak sonrasında Hamitköy maçı ile birlikte iyi bir sürece girdiklerini ifade eden Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, özellikle sakat oyuncuların pandemi sonrasında aralarına dönmelerinin bu iyi süreçte kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Küçülme varsa ben yokum

Baf Ülkü Yurdu’nun bu zor dönemde başkanlık seçimi bile yaşadığını ve gerçekten çok yorucu bir sezonu geride bıraktığını ifade eden Gökmen Davutoğlu yeni sezonda ekonomik şartların çok önemli olacağını söyledi. Olası bir küçülmede kendisinin yeni sezonda takımın başında olmayacağını ifade eden Gökmen Davutoğlu, şu anki şartların eşit olduğunu kalıp kalmayacağı yönünde ilerleyen günlerde yapacakları görüşme ile karar vereceklerini ifade etti. Bir sezonda iki yönetimle çalıştığını ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyleyen Gökmen Davutoğlu, tüm oyuncu gurubuna da bu zor dönemde gösterdiği özveriden dolayı teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

