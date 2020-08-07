Hedef Doğu Akdeniz

Mısır ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz bulunduğuna inanılan bölgeler için ekonomik münhasır alan anlaşması imzaladı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı hamlelerle gündeme gelen Yunanistan ve Mısır yeni bir anlaşmaya imza attı.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de ekonomik münhasır alan anlaşmasına imza attıklarını duyurdu.

Şuki başkent Kaire’de Yunan meslektaşı Nikos Dendias ile bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Şukri, "Bu anlaşma her iki ülkenin de özellikle petrol ve gaz rezervleri vadeden münhasır ekonomik bölgedeki mevcut kaynakları azami şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayacaktır" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da anlaşmanın "uluslararası hukuk çerçevesinde olduğunu" söyledi. Dendias, Mısır ile imzaladıkları anlaşmanın "uluslararası hukukun tüm kavramlarına, deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkilerine riayet ettiğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığını" belirtti.

Bu arada Mısır resmi haber ajansının MENA’nın Dendias’ın ziyareti ile ilgili haberde ise Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında enerji ve güvenlik tabanlı olarak şekillendirilmeye çalışılan üçlü yardımlaşma konuları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi.

İki ülke dışişleri bakanları arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ile ilgili 12’nci teknik görüşme, geçen Haziran’da Kahire’de yapılmış ve müzakerelerin devamına karar verilmişti.

