DP Lefkoşa Kadın Örgütü, çocuklara piknik düzenledi

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Kadın Örgütü, Girne Çatalköy Kıbrıs Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Vakfı Piknik Alanı'nda, Algım Eğitim Merkezi'ndeki çocuklara piknik düzenledi.

Verilen bilgiye göre; piknikte, çocuklar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve diğer parti yetkilileri ile sohbet edip keyifli saatler geçirdi.

Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü Başkanı Pelin Ayken, çocuklarla birlikte çok güzel ve anlamlı zaman geçirdiklerini kaydetti.

