Merit Royal misafirlerine reformer pilates hizmeti sunuyor

Girne’nin gözde tatil mekanlarından Merit Royal Otel, bünyesindeki eşsiz Spa Merkezi ile misafirlerine reformer pilates hizmeti de sunuyor. Gerek otelde konaklayan misafirler, gerekse Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan sporseverler Royal Spa Merkezi’ndeki pilates odasında Merit ayrıcalıkları ile kendilerine özel hazırlanmış programla reformer pilates keyfini yaşayabiliyor. Spor sonrasında ise Royal Spa Vitamin Bar’da hazırlanan ve bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendiren, vitamin ve minerallerden zengin birbirinden özel detoks içecekleri misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Merit Royal Otel Spa Merkezi Müdürü Menekşe Şenkara, reformer pilateste her seansın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü belirterek, bu sürede zihin ve bedenin birbiriyle iletişim halinde ve uyum içerisinde çalıştığını ifade ediyor.

Reformer pilatesin beden farkındalığını artırarak zihinle beden arasında olan bağı güçlendirdiğinin altını çizen Şenkara, reformer pilatesin faydalarını şöyle sıralıyor: “Vücuda esneklik kazandırır, vücudu sıkılaştırır ve şekillendirir, nefesi düzenler. Omuz ve sırt ağrısı, bel ağrısı gibi problemlere iyi gelir. Reformer pilatesle normalde yapamadığınız pilates hareketlerini iplerle direnç uygulayarak daha kolay yapabilirsiniz. Reformer pilatesin en hızlı etki gösterdiği konu, duruş bozuklukları ve omurga eğrilikleridir. Bu açıdan masa başı ofis çalışanlarına reformer pilatesi tavsiye ediyorum.” Mat temelli pilatesten daha yoğun ve dinamik olan reformer pilatesin sporcular için önem taşıyan temel sabitlik üzerine çalıştığını belirten Şenkara, ayrıca rehabilitasyon amaçları için de mükemmel bir egzersiz olduğunu ifade etti.

Akla ilk gelen kontrol

Son yılların egzersiz trendleri arasında yer alan reformer pilatesin gelişim sürecini de aktaran Menekşe Şenkara, pilates denince akla gelen ilk şeyin kontrol olduğunu vurguluyor. Pilates egzersizlerinde kontrol ve yoğunlaşma olmaksızın yapılan hareketlerin, hedef ve amacını kaybedeceğini ifade eden Şenkara, pilatesin her yaş grubuna tavsiye edilebilecek bir spor olduğunu da sözlerine ekliyor. Grup şeklinde yapılan pilateste önceleri farklı boyutlardan oluşan toplar, farklı yapı ve esneklikte olan lastikler, ağırlık aletleri gibi birçok materyal kullanıldığını dile getiren Şenkara son zamanlarda bunların dışında, ‘Reformer Pilates’ yani aletli pilates olarak bilinen, ikinci şeklinin oldukça popüler olduğunu belirtiyor.