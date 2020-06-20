Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig temsilcisi Gönyeli bugün sahasında Çetinkaya ile çıkacağı kritik maç için hazırlıklarını tamamlayıp artık maç saatini beklemeye başladı.

Saha zeminini pandemi döneminde çok iyi koruyan Gönyeli’nin yöneticileri dün Spor Dairesi yetkilileri ile ilginç bir olay sonrasında karşı karşıya geldi.

Kale ağlarının yırtık olduğu ve daireden kale ağı isteyen Gönyeli yöneticilerine “Bağla ve oyna” diye cevap gelince konuyu Gönyeli yöneticileri de spor servisimizle paylaştı.

Son dönemde Spor Dairesine farklı konulardan eleştiri gelirken bunlara bir yenisi de Gönyeli camiasından gelmiş oldu.



Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020, 10:43