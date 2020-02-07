Başarılılar onurlandırıldı

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından on yedinci haftanın antrenörü seçilen Gönyeli Teknik Direktörü Caner Oshan, haftanın futbolcusu seçilen Hamitköy futbolcusu Mustafa Çelik, haftanın genç yeteneği seçilen Küçük Kaymaklı U-21 futbolcusu Salih Ökten ve haftanın hakemi seçilen Fehim Dayı ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Hüseyin Cantürk’e ödülünü Ünalmış verdi

Galibiyete hasret kalan takımını Binatlı maçına kısa sürede iyi motive eden ve hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu. Cantürk ödülünü Diyalog Gazetesi spor yazarı Beyzade Ünalmış’tan aldı.

Mustafa Çelik ödülünü Paşa’dan aldı

On yedinci hafta karşılaşmasında Yenicami’yi mağlup eden Hamitköy’de Mustafa Çelik takımı adına kaydettiği iki golle maçın adamı oldu. Mustafa Çelik ödülünü İpekay kanal sorumlusu Mehmet Paşa’dan aldı.

Salih Ökten ödülünü Berber’den aldı

Küçük Kaymaklı’nın genç file bekçisi Salih galip gelinen Düzkaya karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu. Salih Ökten ödülünü İpekay Eczane Kanal Yöneticisi Cevdet Berber’den aldı.

Fehim Dayı ödülünü Oben’den aldı

Küçük Kaymaklı – Düzkaya maçında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Fehim Dayı, on yedinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Dayı ödülünü Diyalog Gazetesi spor yazarı Çelen Oben’den aldı.