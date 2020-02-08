Podyum dünyasının kağıt bebekleri

Ünlü manken Seviye İkbal Tulgar da göz çevresinin mükemmel görünmesi  için kendini Ayşe Çetinkaya’nın usta ellerine teslim etti

Podyum dünyasının kağıt bebekleri

 Podyum dünyasının kağıt bebekleri modeller  güzelliklerini korumak için çok çeşitli yöntemler deniyorlar. Ünlü manken Seviye İkbal Tulgar da göz çevresinin mükemmel görünmesi  için kendini Ayşe Çetinkaya’nın usta ellerine teslim etti. Dünyada çok trend ve yaygın olan bu uygulamayı tercih eden ünlü model uygulamadan hemen sonra   göz çevresinin çok daha canlı, dinamik ve etkileyici göründüğünü ifade etti.

Ameliyatsız ve cerrahi müdahale olmadan yapılan bu uygulamayı daha doğal olması nedeniyle tercih ettiğini söyleyen başarılı model Tulgar, ‘yoğun çalışıyoruz ve arada böyle doğallığı bozmadan  yapılan küçük dokunuşlarla kendimi daha iyi hissediyorum ve bu uygulamadan sonra muhteşem gergin ve canlı  bir göz çevresine sahip oldum’ dedi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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