Kurum güçlenecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek’e geçen yıl 100 milyon TL yatırım yapıldığını, 2020’de öngörülen yatırımın da, üretim mekanizmaları hariç, 250 milyon TL olarak düşünüldüğünü belirtti.

Taçoy, ülkede “Türkiye’den gelmesi muhtemel 170 milyon TL’den başka bir konu konuşamaz olduklarını” belirterek, “Kimse, geçtiğimiz yıl 1 milyar 350 milyon TL’lik açığı nasıl kapattığımızı konuşmuyor” dedi ve “Türkiye’den 170 milyon TL gelmedi” demenin, bu dönemde konuşulacak bir konu olmadığını kaydetti.

Hasan Taçoy yazılı açıklamasında, dörtlü koalisyon hükümetinin maaşları dahi ödeyemediğini, merkez bankasındaki fonları, spor fonundaki birikmişleri ve borçlanmak sureti ile maaş ödediğini unutmadıklarını ifade ederek, “Ülkenin geleceğini ipotek altına alışınızı bir kez daha anımsatırım” dedi.

“KKTC kendi kendine yetmeli”

Hasan Taçoy, KKTC’nin ekonomik gelişimini tamamlaması, yeni hedefler koyması ve kendi masraflarını, hem yatırım, hem reel sektörün desteklenmesi hem de kamu maaşları açısından kendi kendine yetmesi gerektiğine işaret etti.

Taçoy, “Durmuyoruz, projeler devam ediyor. Mekansal Adres kayıt Sistemi, e-devlet, Kamu Yönetim Sistemi, Gümrük Yönetim Sistemi, Şirket merkezi Kayıt Sistemi tamamlanacak. Bizim yapmamız gereken, yapısal sorunlarımızın üstesinden gelmektir. Bunun için yapılması gerekenler, Türkiye ile imzaladığımız protokollerde yazıyor aslında. Bunun için Türkiye’nin bize para vermesine de gerek yoktur. Biz üstesinden gelebileceğimiz sorunlarımızı kendimiz çözmeli, yetmediğimiz yerlerde de Türkiye’den gereken katkıyı almalıyız” ifadelerini kullandı.

“KIB-TEK’in borcu 210 milyon TL”

Biz, enerji ücretlerine hiç zam yapmadık. Bugün kurumun borcu 210 milyon TL. 130 milyon TL borç AKSA’ya. Bankalardan gelen borçları, yüksek faizli ödemelerden kurtulmak için adım atıyoruz. Bankalarla görüşülüyor. Yeni bir borç almadan, daha düşük faizle borçların birleştirilmesi öngörülüyor.

Giderlerimizi düşürürken, fiyatları da aşağıya çekeceğiz. 17 dolar centten, 16 dolar cente düştü satış fiyatlarımız. Daha da düşeceğini öngörüyoruz.

Kuruma geçen yıl 100 milyon TL yatırım yapıldı. 2020’de öngörülen yatırım üretim mekanizmaları hariç 250 milyon TL yatırım düşünülmektedir.