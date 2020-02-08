Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 10’uncu hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 10’uncu hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 10’uncu hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1) Savaş Ünverdi/ Lefkoşa
2) Meliha Aslan/ Mehmetçik
3) Hamide Adısönmez/ İskele
4) Mehmet Kahya/ Lefkoşa
5) Eribe Oguz/ Lefkoşa
Fanlı soba:
1) Aysel Tunçelli/ Akdoğan
2) Müjde Özsusuzlar/ Lefkoşa
3) Meliha Yankı/ Lefkoşa
4) Günay Özyanıklar/ Lefkoşa
5) Gülten Apaçi/ Lefkoşa
Ütü:
1) Şenay Safteroğlu/ Güzelyurt
2) Fatma Topal/ Vadili
3) Hürmüs Çelik/ Pınarbaşı
4) Çetin Tümay/ İskele
5) Fikret Parlak/ Lefkoşa
Tost makinesi:
1) Mehmet Özkanlar/ Girne
2) Ruhsan Özyasal/ Girne
3) Zafer Amca/ Dağyolu
4) Cemile Dogan/ Mağusa
5) Sadettin Sallı/ Cihangir