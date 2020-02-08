Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 10’uncu hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 10’uncu hafta çekilişi yapıldı

 Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 10’uncu hafta çekilişi yapıldı. 

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 10’uncu hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:       

1) Savaş Ünverdi/ Lefkoşa
2) Meliha Aslan/ Mehmetçik
3) Hamide Adısönmez/ İskele
4) Mehmet Kahya/ Lefkoşa
5) Eribe Oguz/ Lefkoşa

Fanlı soba: 
1) Aysel Tunçelli/ Akdoğan
2) Müjde Özsusuzlar/ Lefkoşa
3) Meliha Yankı/ Lefkoşa
4) Günay Özyanıklar/ Lefkoşa
5) Gülten Apaçi/ Lefkoşa

Ütü:
1) Şenay Safteroğlu/ Güzelyurt
2) Fatma Topal/ Vadili
3) Hürmüs Çelik/ Pınarbaşı
4) Çetin Tümay/ İskele
5) Fikret Parlak/ Lefkoşa

Tost makinesi:
1) Mehmet Özkanlar/ Girne
2) Ruhsan Özyasal/ Girne
3) Zafer Amca/ Dağyolu
4) Cemile Dogan/ Mağusa
5) Sadettin Sallı/ Cihangir

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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