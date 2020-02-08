Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 10’uncu hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 10’uncu hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 10’uncu hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1) Savaş Ünverdi/ Lefkoşa

2) Meliha Aslan/ Mehmetçik

3) Hamide Adısönmez/ İskele

4) Mehmet Kahya/ Lefkoşa

5) Eribe Oguz/ Lefkoşa



Fanlı soba:

1) Aysel Tunçelli/ Akdoğan

2) Müjde Özsusuzlar/ Lefkoşa

3) Meliha Yankı/ Lefkoşa

4) Günay Özyanıklar/ Lefkoşa

5) Gülten Apaçi/ Lefkoşa

Ütü:

1) Şenay Safteroğlu/ Güzelyurt

2) Fatma Topal/ Vadili

3) Hürmüs Çelik/ Pınarbaşı

4) Çetin Tümay/ İskele

5) Fikret Parlak/ Lefkoşa



Tost makinesi:

1) Mehmet Özkanlar/ Girne

2) Ruhsan Özyasal/ Girne

3) Zafer Amca/ Dağyolu

4) Cemile Dogan/ Mağusa

5) Sadettin Sallı/ Cihangir