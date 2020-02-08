24 saatte 73 ölüm

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı. Ayrıca, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 73, tespit edilen yeni vaka oranının ise 3 bin 143 olduğu bildirildi.

Bununla birlikte virüs ile ilgli dünya genelinde bilim insanları çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Çinli araştırmacılar, ölümcül corona virüsünün ilk kaynağının Asya’da ticareti yasa dışı yapılan ve yiyecek ile ilaç yapımında kullanılan pangolin isimli hayvan olabileceğini açıkladı.

Vahşi Yaşam Fonu’nun aktardığına göre pangolin ya da pullu karıncayiyen, sadece Asya ve Afrika'da bulunan ve büyüklüğü 30 ile 100 cm arasında olan bir hayvan türü. Uluslararası yasalarla avlanması ve ticareti yasaklanmış olduğu halde, halen Asya’da en çok kaçak satışı yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor. Çin ve bazı ülkelerde pangolinin etinin çok lezzetli olması ve geleneksel ilaçlarda kullanımı onun denetlenmeden ve kaçak yollara satışına neden oluyor.

Güney Çin Tarım Üniversitesi (South China Agricultural University), yaptığı son araştırmada uluslarası bir salgına dönüşen ve 638 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün kaynağının bir pangolin olabileceğini bildirdi. Üniversite konuyla ilgili yaptığı açıklamada, corona virüsünün “Yapılan bu keşif salgını önlemek ve virüs kaynağının kontrolü için çok önemli bir buluş” ifadelerini kullandı.

Gemide vaka sayısı 41'e yükseldi

Diğer taraftan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı çıktı. Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu. Bununla birlikte Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 25'e, Makau’da 10’a çıktı.

Salgında son 24 saatlik tablo

Ayrıca, son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Can kayıplarının 69’u corona virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde ise birer kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise Hubey’de 22 bin 112'yi bulurken, salgının yoğunlaştığı eyaletlerden Guangodong’da 1018, Cıciang’da 1006, Hınan’da 914, Hunan’da 772, Anhui’de 665, Ciangşi’de 661, Ciangsu’da 408, Şandong’da 344, Sıçuan’da 344, Heylongciang’da 277 vaka görüldü. Bu arada, vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin’de 274’e, Şanghay’da 269, Çognçing’de 411, Tiencin’de 79’a çıktı.

Yeni tip corona virüse çare aranıyor

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.