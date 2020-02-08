Yeni kriz kapıda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’den gelen öğretmenlerin okullarda Türkçe dersi vermesini yasaklayacağı iddia edildi. Euronews’te yer alan habere göre, Le Point dergisi ülkede sayıları 15 bini bulan Türk talebenin, Türkiye'den gelen öğretmenler aracılığıyla Türk dili ve kültürünü öğrenmekten mahrum olabileceğini duyurdu.

Fransız dergisi Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in kısa bir süre içinde bu konuda Paris'in vereceği kararı kamuoyuna açıklayacağını yazdı. Dergi, Michel Blanquer'in “Fransa'da cemaatçilik ile mücadele” adına bu kararı alacağını iddia etti.

Yine dergide çıkan haberlerde, Türkiye'den gelen öğretmenlerin AKP’ye yakın olmaları bu yasak kararı için gerekçe olarak gösterildi.

Fransa ve Türkiye arasında karşılıklı olarak eğitim alanında ciddi bir sorun yaşanıyor.

Fransa, ülkede Türkçe eğitim verecek liselerin açılmasına karşı çıkarken, Türkiye tarafından bu konuda izin verilmemesi halinde Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren iki Fransız lisesinin kapatılabileceği belirtiliyor.