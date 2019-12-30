Binatlı daha başarılı olabilirdi

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Lig’in batı bölgesinde bu sezon ilk yarı adına istediğini yapamayan takımlarımızdan biri de Binatlı oldu.

Sezona tecrübeli teknik adam İltaç Karayel ile başlayan Binatlı sezona çok kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçta puan alamadı. İlk yarıyı da 15 puanla 12. sırada tamamladı. Zaman zaman ortaya koyduğu iyi futbol ve mücadelesinin karşılığını istediği kadar alamadı.

İkinci yarı için mutlaka birkaç transfer yapmaları gerekir. Bunu yapabilirlerse igin ikinci yarısında çok daha başarılı olacaklarını devrenin son maçlarında gösterdiler.

Oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet, 25 gol attı, 29 gol yedi ve 15 puan alırken 2 maç üst üste kazanamadı.

En farklı galibiyetini deplasmanda 4-0’lık skorla Lefke deplasmanında, en farklı mağlubiyetini de kendi evinde Doğan Türk Birliği karşısında aldı. En gollü maçında ise devrenin son maçında K.Kaymaklı’yı 6-3 mağlup etti.

Binatlı 15 haftada 4 kez düşme potasında yer aldı. 4 galibiyetin 2 tanesinde gol yerken 2 tanesinde ise gol yemedi. İlk yarıda Gönyeli, Doğan Türk Birliği ve Cihangir maçlarında gol atamadı. Lefke ve T.Ocağı maçlarında ise gol yemedi.

Binatlı devreyi 2. sırada tamamlayan T.Ocağı’na tek mağlubiyeti tattıran takım oldu. Maç başına 1,6 gol atarken, maç başına yediği gol ise 1,9 oldu.

Kendi evinde çok daha başarılı.

Binalı kendi evinde 11 puan alırken deplasmanda sadece 4 puan alabildi.

İlk yarıda kendi evinde 8 deplasmanda 7 maç oynadı, kendi evinde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken deplasmanda 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

İç sahada 13 gol atıp 14 gol yedi. Deplasmanda 12 gol atıp 15 gol yedi. Binatlı’nın 0-0’lık skorla biten maçı olmadı. Aldığı 3 beraberlik de 1-1’lik skorlarla tamamlandı. Penaltıdan 2 gol atarken 3 gol de yedi.

Binatlı’nın oynadığı 15 maçın 1 tanesi 5-3, 1 tanesi 2-0, 1 tanesi 4-2, 1 tanesi 3-0, 1 tanesi 4-0, 2 tanesi 3-1, 3 tanesi 1-1, 2 tanesi 2-1, 2 tanesi 1-0 ve 1 tanesi de 6-3 sona erdi.

En fazla golü Mosses attı

Attıkları 25 golü 12 futbolcu paylaştı. En fazla golü 5 golle Mosses Ibukun Akınade atarken Debola Ogunseye 4, Behnam Habibi 4, Muammer tip 3, Mehmet Neşe 2, Mustafa Süzgen, Bayram Özgüm, Abdullah Umut, Cenkay Yarışan, Kemal Varan, Berkem Kobay ve Serkan Karaoğlan 1’er gol attılar.

Son 15 dakikalar en fazla gol atıp yediği dakikalar oldu:

Binatlı attığı 25 golden 1-15 dk. arası 1 gol, 16-30. dk arası 5 gol, 31-45 dk. arası 7 gol, 46-60 dk. arası 2 gol, 61-75 dk. arası 4 gol ve 76-90 dk. arası 6 gol attı.

Yediği 29 golü ise 1-15 dk. arası 5 gol, 16-30. dk. arası 5 gol, 31-45 dk. arası 4 gol, 46-60 dk. arası 6 gol, 61-75 dk. arası 4 gol ve 76-90 dk. arası 5 gol yediler.

Binatlı’nın ilk yarıdaki maçları ve alınan skorlar:

Merit Alsancak-Yeşilova-Binatlı=5-3, Binatlı-Gönyeli=0-2, Hamitköy-Binatlı=4-2, Binatlı-Doğan Türk Birliği=0-3, Lefke-Binatlı=0-4, Binatlı-Yenicami=1-3, Binatlı-Göçmenköy=1-1, G.Gücü-Binatlı=2-1, Binatlı-Düzkaya=3-1, Cihangir-Binatlı=1-0, Binatlı-t.Ocağı=1-0, Mağusa Türk Gücü-Binatlı=1-1, Baf Ülkü Yurdu-Binatlı=2-1, Binatlı-K.Kaymaklı=6-3

Binatlı’nın maçlarında düdük çalan hakemler:

Osman Özpaşa: a)Lefke-Binatlı=0-4, b)Cihangir-Binatlı=1-0

Utku Hamamcıoğlu: a)Binatlı-Yenicami=1-3, b)Baf Ülkü Yurdu-Binatlı=2-1

Turgay Misk: a)Binatlı-Doğan Türk Birliği=0-3, b)Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı=5-3

Hakan Muhtaroğlu: a)Binatlı-Gönyeli=0-2, b)Binatlı-Göçmenköy=1-1

Evren Karademir: a)Hamitköy-Binatlı=4-2, b)Binatlı-K.Kaymaklı=6-3

Kerem Eran: a)Binatlı-Düzkaya=3-1

Mehmet Sezener:a)Binatlı-T.Ocağı=1-0

Emre Öztaşlı:a)Binatlı-Çetinkaya=1-1

Fehim Dayı: a)G.Gücü-Binatlı=2-1

Hüseyin Eyyüpler: a)Mağusa Türk Gücü-Binatlı=1-1