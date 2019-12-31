Avla ilgili  yasa 2020’de

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı. Toplantının ilk bölümünde iki tasarının ivediliği kabul edildi.

Genel Kurul’da UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunduğu “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi” okundu.

Öneri üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, söz alarak yasanın ivediliğine onay verdiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, yıllardır bu konuda çalışıldığını ifade ederek bu çalışmalara katkı koyan tüm partilere teşekkür etti. Konuşmaların ardından tezkerenin ivediliği oybirliğiyle kabul edildi.

Arıklı, aklına takılanları sordu

Ardından UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan “Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi” okundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iyi niyetle hazırlandığına inandığı yasa önerisi ile ilgili aklına takılan konular olduğunu ve o günden bu güne tamamlanmayan işlem olup olmadığını merak ettiğini söyledi. Arıklı, suiistimale açık bir yasa olarak gördüğünü söylediği yasa ile ilgili gerekli açıklamanın yapılmasını istedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, yasa önerisi ile ilgili endişelerini ve önerilerini dile getirdi.

Meclis’te imar planı tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda imar planları tartışıldı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “İmar Planı” ile ilgili söz alarak, bu konudaki endişe ve önerilerini dile getirdi. Arıklı, İmar Planı ile ilgili Birleşik Kurulun toplantısı olduğunu ifade ederek, bu konuda Meclis’in bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi, bunun elzem olduğunu vurguladı.

Çünkü bu konuda birçok tartışma yaşandığını, ithamlar, itilaflı konular bulunduğunu ifade eden Arıklı, ne oldu da bu konuda uzlaşıldığını veya uzlaşıya varıldığını sordu. Deprem risk analiz yapılmadan, taşkın riski önlenmeden, drenaj sorunları halledilmeden hazırlanan imar planının sakat olacağına inanç belirten Arıklı, İskele’de söz konusu bölgede sert zeminin 40 metre aşağıda olduğunu, insan hayatının riske edilemeyeceğini ifade ederek, bu analizler yapılmadan onay verilen bir imar planının yanlış olacağını kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, yerinden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a imar planı ile ilgili sorular yöneltti.

Baybars: Risk varsa inşaat yapılmayacak

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İskele bölgesinde taşkın ve zemini riskli olan bölgeler olduğunu, bugüne kadar bölgede sağlıklı gelişmeler olmadığını, sorunun bazı evlerin ve yapıların akan suyun denize ulaşmasına engel olmasından kaynaklandığını anlattı.

İmar planında tüm bunların değerlendirildiğini, taşkın riski, zemin riski gibi konuların uzman görüşlerle değerlendirildiğini, bu konuda bir rapor oluşturulduğunu ve imar planına dahil edildiğini anlatan Baybars, buralarda imara açık olsa da risk varsa inşaat yapılamayacağını kaydetti.

Baybars, imar planı olmazsa bu konudaki hiçbir hususun önem taşımadığını çünkü Fasıl 96’da bunların aranmadığını ifade ederek, imar planıyla bölgeye bir düzen ve kural geleceğini söyledi.

Av ve avla ilgili yasa tasarısı yeni yılda

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı.

“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Değişiklik Yasa Tasarısı”nın ikinci görüşmesini tamamlayan genel kurul, tasarının üçüncü görüşmesini yeni yılda yapacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, dünkü oturumu tamamlamadan önce yaptığı konuşmada, bir sonraki birleşimin 6 Ocak 2020 pazartesi günü saat 10.00’da yapılacağını belirtti.