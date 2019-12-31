Merit Crystal yeni yıla özel çikolata hazırladı

Yılbaşı münasebetiyle yüzde yüz doluluğa ulaşan Merit Crystal Cove Hotel, bir İLK’e imza atarak 35 kilo ağırlığında Noel Baba çikolatası hazırladı. Noel Baba ve evinden oluşan çikolata sunumu konuklarının gözlerini kamaştırdı.

Lobby’de servis edilerek kokusuyla büyüleyen sıcak şarap ile kestane standı ve F&B ekibinin özel punch sunumuyla başlayan hafta, 25 Aralık’taki muhteşem Christmas Gala menüsü ile hız kesmeden devam etti.

Merit Crystal Cove Hotel bugün de yılbaşına özel Türk damak tadının eskimeyen en önemli sokak lezzetleri sucuk ekmek ve kokoreç standı kuracak.

Gece ise ünlü sanatçı Koray Avcı sahne alacak.



