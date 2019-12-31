Akçay köyünde yaşayan çocuklar muhtarlığın girişimiyle harika bir yeni yıl kutlaması yaşadı 

Göreve geldiği günden itibaren dikkat çekici icraatlar yapan Akçay Muhtarı Uğur Derelioğlu, Pazar günü köyün çocukları için yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi.

Tamamen sponsorlar aracılığıyla gerçekleşen etkinlikte Noel Baba, Akçaylı çocuklara hediye dağıttı, yüzler güldü.

Etkinlik çerçevesinde döner standı kuruldu, meyve suları dağıtıldı, çocuklar ve aileleri hem karınlarını doyurdu hem de hazırlanan oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklar diledikleri gibi yüzlerini boyattı, dağıtılan balonlarla mutlu oldu.

Yiyeceklerin yanı sıra yanı sıra patlamış mısır, pamuk şekeri, marshmelov gibi çocukların olmazsa olmaz lezzetleri de etkinlikle bir kuruş para ödemeden dağıtıldı.

Köy halkı Pazar günü iki saat boyunca köy meydanında yapılan bu etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Muhtar Uğur Derelioğlu da güzel bir etkinliğe arkadaşlarıyla birlikte imza atmanın mutluluğunu yaşadı.

Muhtar Derelioğlu, “Çocuklarımız için yaptığımız yeni yıl balosuna katkı koyan, maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi.