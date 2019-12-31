2 Ocak’ta görüşülecek

Libya’ya asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkere 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak Genel Kurul'da görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2 sayfalık tezkerede Libya'nın Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

Tezkerenin kullanım amaçları:

Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak

Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek.

Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak…

Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak.

Libya'ya asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren tezkerenin sunulmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.