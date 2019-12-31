Örnek işbirliği 

İbrahim DİRAN

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) ile Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Derneği, işbirliği protokolü imzaladı.

İki kuruluşun imzaladığı protokol, tarımsal faaliyet yürüten örgütleri ve tarımsal faaliyet yürüten kooperatifleri birlik çatısı altında toplamak, daha etkin ve geniş kapsamlı eğitim çalışmaları yürütebilmek ve tarım politikalarına yön verebilmek için lobi çalışmalarını güçlendirmek maksadıyla hazırlandı.

İşbirliği protokolüne Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Çavuş Kelle ile Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Engin Halkseven imza koydu, imza töreninde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci de bulundu.

Engin Halkseven, imza töreninde yaptığı açıklamada, tarıma daha iyi yön verebilmek ve tarımsal ürünlerin ihracatında yaşanan sıkıntıları atlatmak amacıyla Birlikle işbirliğine girdiklerini ifade etti.

KTÇB’nın Dünya Çiftçiler Birliği üyesi olması hasebiyle yurt dışı fuarlara katılma ve ihracat için görüşme olanaklarının çoğalacağını belirten Halkseven, bugün patates ihracatının Yeşil Hat Tüzüğü altında Kıbrıs Rum kesimindeki tüccarlar üzerinden yapıldığını, hedeflerinin bu kısıtlamalardan kurtulmak olduğunu söyledi.

Çavuş Kelle ise, değişen bölgesel koşullarla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın “Akdeniz’in turfandası” olma yönünde ilerlediğini, bu nedenle Hükümet düzeyinde karar alma sürecini hızlandırmak ve tek seslilik getirmek maksadıyla işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Kele, “Hedeflediğimiz tüm tarım sektörünün burada olmasıdır. Bu binayı yaparken de hedefimiz buydu. Ziraat Mühendisleri Odasını da burada görmek, daha güvenli gıda üretmek istiyoruz” dedi.

Müsteşar Emirali Deveci de, üreticilerin refah düzeyini arttırmak ve tüketiciye sağlıklı gıda sunabilmek için teknoloji ve bilimselliği tarımsal üretime dahil etmek gerektiğini, bunun bireysel olarak yapılmasının mümkün olmadığından kümelenmeyi Bakanlık olarak desteklediklerini kaydetti.