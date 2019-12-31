Baybars’tan  yeni yıl sürprizi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç yıldır sürdürülen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı dün gerçekleştirilen Birleşik Kurul toplantısı sonunda oy birliğiyle geçti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Yeni yıla saatler kala ülkemizin planlı yaşama adım atmasını sağlayacak, insanlarımızın refah seviyesini yükseltecek, çevre ve doğal kaynaklarımızı koruyacak ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayacak olan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının Birleşik Kurul üyeleri tarafından uzlaşıyla onaylandığını tüm halkımıza müjdeleriz" dedi.

Baybars, Birleşik Kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda, geçirdiğimiz 3 yıllık süreçte katılımcılık, açıklık, bilimsellik, kamu yararı ve hukukilik ilkeleri üzerinden yürütülen çalışmaların, daha sağlıklı, daha dinamik ve güçlü bir imar planı süreci yaşanmasına pozitif katkı yaptığını vurguladı.

Bakan Baybars, "İmar Planının oluşmasında katkısı olan tüm paydaşlara bir kez daha teşekkür eder, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının genelde halkımıza özelde de Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi halkına hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.