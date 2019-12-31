Maxim Royal’de 2019’un ‘Son Cumartesi’ programı tavan yaptı

Kuzey Kıbrıs’ta gece hayatının en gözde mekânlarından biri olan Maxim Royal, 2019 yılının son Cumartesi gecesinde eğlenceyi zirveye taşıdı. Canlı performans serisine devam eden Gökçe Kırgız, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Fasıl grubu, şovmen Gediz’in gösterisi ve oryantal gösterisiyle eğlenceye hızlı bir giriş yapan Maxim Royal müdavimleri, Gökçe Kırgız’ı alkışlar eşliğinde sahneye aldı.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren ve tempoyu bir an bile olsun düşürmeyen Gökçe Kırgız, yılın son Cumartesi gecesini unutulmaz kıldı.

Gökçe Kırgız’ı dinlemeye gelenler arasında ünlü şarkıcı Selami Şahin ve ailesi de vardı. Salonda bulunan ve ısrarları kırmayarak sahneye gelen Koray Avcı’nın Gökçe Kırgız ile yaptığı düet ise ayakta alkışlandı.