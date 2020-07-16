Şartlar çok ağır

KKTC’ye giriş ve çıkışlarda uygulanacak düzenlemeler konusunda açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren İngiltere’den uçuşların başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Bakanlığın açıkladığı şartlara göre; İngiltere’den gelecek olanlardan biri uçağa binmeden önce, ikisi KKTC’de toplam 3 PCR testinin yanı sıra 7 gün karantina da isteniyor. Karantina ücreti kişi başı günlük yemek dahil 265, test ücretinin de 300 TL olduğu belirtildi. 6 yaş ve altı çocukların ise karantina ücretinden muaf olduğu kaydedildi.

Giriş şartı 2 bin 455 liraya mal olacak

Buna göre; İngiltere’den gelecek olanlar yanlarınca negatif olduklarını gösteren PCR test sonucu getirmek zorunda. Yolcular Ercan’a iner inmez ikinci bir PCR testi yaptıracak. Daha sonra yolcular 7 günlük karantinaya alınacak. Bu bir haftalık sürenin sonunda üçüncü PCR testi yapılacak. Yolcular, karantina için günlük yemek dahil 265 TL, test başına da 300 lira ödeyecek. Böylece yolcular karantina ve iki test için 2 bin 455 TL ödemek zorunda kalacak.

KKTC’de sürekli ikamet eden KKTC vatandaşları ile KKTC vatandaşı öğrenciler karantina ücretlerinden muaf tutulacak. Ülkeye giriş yapacak 0-2 yaş grubundaki çocuklardan ise PCR test sonucu istenmeyecek.

Kurallar yeniden açıklandı

Ayrıca Güney Kıbrıs’tan, Pile’den ve A, B, C kategorilerine ayrılan ülkelerden gelişlerde istenen test ve karantina uygulamaları hakkında yeniden bilgi verildi.

Beş günden (beşinci gün dahil) kısa süre ile Türkiye’ye gidip gelecek kişiler, KKTC’den çıkmadan son 3 gün içinde yapılan PCR testlerinin negatif olduğunu belgelemeleri koşulu ile adaya girişte PCR testlerinin tekrarını yaptırmadan ülkeye giriş yapabilecekler. Ancak bu kişiler ülkeye girdikten sonraki beşinci ile yedinci gün arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne veya Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ikinci PCR testi yaptırmak zorunda.

20 Temmuz’a kadar ülkeye girecek kişilerin seyahat tarihinden önceki 0-5 gün arasında yapılan ve negatif olan PCR test sonuçlarını göstermek kaydıyla ülkeye giriş yapabilecekleri belirtilirken 21 Temmuz’dan itibaren ise B kategorisindeki ülkelerden KKTC’ye gelecek kişiler seyahate başlama tarihinden önceki 3 ile 5 gün arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu göstererek ülkeye girebilecek.

Bu kişilere KKTC’ye girişte ikinci bir PCR testi yapılacak. Sonuçlar çıkana kadar, otel rezervasyonları olanlar otelde, evde konaklayacak olanlar ise evde, taahhüt ettikleri şekilde kendilerini izole edecek.

Seyahat tarihinden 6 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacak ve bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacak.