Kredilerde sıkıntı var

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, duyarsız ve siyasi hareket ettiği gerekçesiyle Banka önünde protesto eylemi yaptı.

KTAMS Yönetim Kurulu üyeleri, Banka önünde pankart açtı ve basına açıklamalarda bulundu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “Bugün burada bulunmamızın nedeni Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, siyasi ve duyarsız davranışlarını protesto etmektir” dedi.

Banka’nın kuruluş, görev ve çalışma esaslarıyla ilgili mevzuatının güncellenmesi için uzun zamandır mücadele verdiklerini belirten Bengihan, ancak Banka Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün sürekli oyalama ve ötelemesi ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Banka Yönetim Kurulunu krediler konusunda da eleştiren Bengihan, verilen kredilerin geri dönüşünde uzun bir süredir büyük sıkıntılar bulunduğunu ve Yönetim Kurulu üyelerinin birinci derecede akrabalarına kredi verilmesinin söz konusu olduğunu ileri sürdü.

Bengihan, “Bunlar asla duyarsız kalabileceğimiz bir durum değildir. Hem ülkenin sorumlu sendikacılık anlayışına sahip olduğumuz için hem de bankada çalışanların geleceklerinin güvence altına olması gerektiği için sessiz kalamazdık” dedi.

“Çalışanlar arası ayrımcılık…”

Güven Bengihan, Banka Genel Müdürünün ayrıca çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığı, çalışanları kadrolarında belirtilen görevleri dışında çalıştırdığı, mobing uyguladığının da kendilerine gelen bilgiler arasında odluğunu belirtti.

“Özersay, randevuya cevap vermedi”

Sorunları aktarmak için Kalınma Bankasından sorumlu olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan randevu talep ettiklerini de kaydeden Bengihan, Özersay’ın sorunların aktarılması için talep edilen randevuya cevap vermediğini de söyledi.

Eylemde, Sendikanın basın açıklaması KTAMS Genel Sekreter Serman Yiğit tarafından okundu.