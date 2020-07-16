Yeni yönetim belirlendi

KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu başkanlığında önceki akşam gerçekleştirdiği toplantıda 5 Temmuz tarihinde yapılan 12. olağan genel kurul toplantısında seçilen üyeler arasında görevlendirme yaptı.

EMPOLDER’den yapılan açıklamaya göre derneğin yeni seçilen yöneticilerinde 2 yıllık hizmet süresi için görevlendirme şöyle:

Merkez Yönetim Kurulu

1-Genel Başkan Birinci Yardımcısı : Kaynak Karasel

2-Genel Başkan İkinci Yardımcısı : Server Gövsa

3-Genel Sekreter : Birol Atasü

4-Genel Sekreter Yardımcısı : Oğuz Güleç

5-Muhasip : Özel Kasaboğlu

6-Veznedar : Kemal Sivri

7-Basın Ve Halkla İlişkiler Sor. : Mehmet Tümkan

8-Lokaller Sorumlusu : Erhan Boranbay

9-Üyeler Sorumlusu : Ali Tolgalı

10-Faal Üye : Ahmet Küçük

11-Yedek Üye : Halis Bozdemir



Lefkoşa Yönetim Kurulu:

1-Başkan : Hikmet Selçuklu

2-Sekreter : Özgün Özkan

3- Sosyal İşler Sorumlusu : Ahmet Kordal

4- Üyeler Sorumlusu : Hüseyin Candar

5- Faal Üye : Soner Yücelen

6- Yedek Üye : Eybil Tünay



Gazimağusa Yönetim Kurulu:

Başkan : Mustafa Şafak

Sekreter : Taner Tekbıyık

Sosyal İşler Sorumlusu : Şaban İnkaya

Üyeler Sorumlusu : Necat Asilsoy

Faal Üye : Hüseyin Başbuğ

Yedek Üye : Mehmet Tamkan



Girne Yönetim Kurulu:

Başkan : Gülay Deryagil

Sekreter : Arif Barbaros

Sosyal İşler Sorumlusu : Ertoğrul Bildağ

Üyeler Sorumlusu : Ahmet Güner

Faal Üye : Işık Sezgin

Yedek Üye : Hasan Özkanlı



İskele Yönetim Kurulu

Başkan : Hasan Şehzade

Sekreter : Mustafa Dinsev

Sosyal İşler Sorumlusu : Kemal Can

Üyeler Sorumlusu : Ekrem Can

Faal Üye : Rüstem Savtekin

Yedek Üye : Ahmet Karagözlü



Güzelyurt Yönetim Kurulu

Başkan : Mehmet Curcioğlu

Sekreter : Mehmet Ayyıldız

Sosyal İşler Sorumlusu : Ali Şükrüler

Üyeler Sorumlusu : Albay Mahrum

Faal Üye : Münür Bengisoy

Yedek Üye : Ahmet Özyiğit

Lefke Yönetim Kurulu

Başkan : Salih Altıncı

Sekreter : Erdoğan Şah

Sosyal İşler Sorumlusu : Dinçer Gökçen

Üyeler Sorumlusu : Nazım Numan

Faal Üye : Cumali Gülaçlar

Yedek Üye : Hüseyin Durukan

Denetleme Kurulu

Başkan : İbrahim Altıner

Üye : Bülent Denizkıran

Üye : Ali Cengiz

Yedek Üye : Kerim Özyay

Disiplin Kurulu

Başkan : Can Sinan Karlıova

Üye : Yusuf Güngörmüş

Üye : Mustafa Kurak

Yedek Üye : Kadir Özyay”

