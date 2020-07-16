Çözüme destek verdi

Faşist Yunan Cuntası’nın 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği darbe sırasında hayatını kaybeden Rumlar için düzenlenen dini ayinde konuşan Rum lideri Nikos Anastasiades, bugünün hayatlarını kaybedenlerin onurlandırıldığı aynı zamanda ihanetin sonuçlarını derinliğine düşünme günü olduğunu belirtti.

Yunanistan’da iktidarda olan Yunan askeri cuntası, 15 Temmuz 1974’te, demokratik seçimle Kıbrıs Cumhurbaşkanı olan Başpiskopos III. Makarios’a karşı darbe düzenlemişti. Olayların ardından 20 Temmuz’da Türkiye’nin askeri harekatı gerçekleşmişti.

Anastasiades yaptığı konuşmada bugünün Atina’daki cuntanın Yunan subaylarının ve birkaç şerefsiz vatandaşın yasa dışı suçları sonucu acılı bir gün olduğunu söyledi.

Bugünün öncelikle demokrasi, özgürlük ve ulusal onur için hayatlarını verenleri takdirle anıldığı gün olduğuna, ancak aynı zamanda ihanetin sonuçlarının ve bu sonuçların üstesinden nasıl gelineceğinin konuşulacağı bir gün olduğuna dikkat çeken Anastasiades, şöyle devam etti:

“Hükümet Yunanistan’la, Avrupa ve onun dışındaki bazı ülkelerle ve özellikle Birleşmiş Milletlerle, diyalog yoluyla, Türkiye’nin yasa tanımayan faaliyetleri ve tehditleri olmada çözüme izin verecek koşulları yaratmak için işbirliği yapmaktadır.

“Bu çözüm Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin beklentilerini karşılamalı, ama her şeyin üstünde de Avrupa müktesebatı ve ilkeleri çizgisinde, adil ve uygulanabilir olmalıdır.”