Birer gol  birer puan 1-1

Stat: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu

MAY: Kemal, Mejdi, Mustafa, Aksel, Chıbuzor, Yasin, Bayram, Ömer, Vakkas, Memduh, Bill Osman

Cihangir: Mehmet, Taner, Musa, Mishali, Selçuk, Nurettin, Tacettin, Erol, Barkın, Berhan, Zihni

Goller: Dk 18 Aksel Kaptanoğlu (MAY) Dk 77 Erol Aksunlar (Cihangir)

AKSA Süper Lig’in 21. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. MTG'nin puan kaybettiği haftada Yeşilova puan farkını azaltma şansını kaybetti.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Ev sahibi takım maça hızlı başladı ve 18. dakikada Aksel ile 1-0 öne geçti. İlk devre bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda rakip kaleye baskı kuran Toygar Davulcu'nun öğrencileri maçın bitimine 13 dakika kala Erol ile eşitlik golünü buldu. Maçta başka gol olmayınca iki takım da haftayı 1'er puanla kapattı. MAY bu sonuçla puanını 39'a Cihangir ise 31'e yükseltti.