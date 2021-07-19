Acil telefon hatları saatlerce devre dışı kaldı

Ülkede dün acil telefon hatları çöktü. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Komuta Kontrol Merkezi, 199 itfaiye, 159 narkotik ihbar ve 155 acil yardım hattı saatlerce çalışmadı. Yoğun çabalar sonucu 3 buçuk saat sonra 112 hattı tekrar devreye sokulurken, polis ve itfaiye hatları daha uzun süre devre dışı kaldı. 112 acil hattının ardından 199 itfaiye hattı düzelirken, 155 polis hattı gece geç saatlere kadar çalışmadı.

Yaşanan sorun üzerine açıklama yapan polis, ülke genelinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, polis merkezleri mevcut hatları ile 155 polis imdat, Alo 156 Narkotik ve 199 İtfaiye hatları devre dışı kaldığından polise ulaşılabilecek yeni numaraları açıkladı.

Acil hatlar devreye girinceye kadar Polis Genel Müdürlüğü için 0548 811 2000, Lefkoşa Polis Müdürlüğü için 0548 811 3000, Gazimağusa Polis Müdürlüğü için 0548 811 4000, Girne Polis Müdürlüğü için 0548 811 5000, Güzelyurt Polis Müdürlüğü için 0548 811 6000, İskele Polis Müdürlüğü için 0548 811 7000 çağrı numaralı hatlar kullanıldı.

Ayrıca bölge polis karakolları ile itfaiye merkezlerine ulaşmak için İlçe Polis Müdürlüklerine ait numaralar devreye sokuldu.

112 acil servisi devreye girene kadar da yetkililer tarafından açıklanan cep telefonu ve normal hatlar kullanıldı.

Teknik arıza oldu

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü de teknik arızadan dolayı Lefkoşa merkezde meydana gelen arıza nedeniyle “227”, “228” ve “229” ile başlayan numaralardan, uluslararası ve KKTC GSM telefonlarına doğru sabit hatlardan bir süre arama yapılamadığını bildirdi.