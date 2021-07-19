Güneyde olaylı gece

Güney Kıbrıs’ta dün maskeli bir grup olay çıkardı. Sigma Medya’nın bulunduğu Dias grup binasına saldıran grup otoparktaki arabaları ateşe verdi. Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Saldırının, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önümde SafePass'e karşı gösteri yapan protestocuların gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

SigmaLive'de yayınlanan bir haberde, "Kapüşonlu haydutlar, başkanlık sarayındaki protestolarını tamamladıktan sonra buraya geldiler" dendi. “O sırada çalışan onlarca meslektaşımız bu çetenin saldırısına uğradı" diyen Sigma Live, bir araca molotof kokteyli atıldığını, alevler içinde kaldığını ve kullanılamaz hale

Anastasiadis: Hukukun üstünlüğüne darbe

Rum yönetimi lideri Nicos Anastasiadis, "Sigma'ya yapılan saldırı, tolere edilmeyen demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bir darbedir" dedi. Anastasiadis, “Devlet, yasaları görmezden gelenlere karşılık verecektir. Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve demokrasimiz sorumsuz vatandaşların ellerine bırakılmayacak” diye konuştu. Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou da Twitter'dan saldırıyı kınayarak, "Basın özgürlüğünü ve demokrasiyi ne pahasına olursa olsun koruma görevimiz var" dedi. İçişleri Bakanı Nicos Nouris de “Özgürlük, Demokrasinin temel taşıdır. Çetelerin ve haydutların yeri yok” diye paylaşım yaptı. Siyasi partiler ve politikacılar da saldırıyı kınadı.