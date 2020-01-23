CAS için hükümetten destek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımının ülkelerinde kamp yapmasının ardından 'spor ambargosunun' kaldırılması için harekete geçti.
Bu amaçla; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs'a uygulanan spor ambargosunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıma kararı aldı.
Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele eden Valerenga, KKTC'nin turizm şehri Girne'de kampa girmişti. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bu yöndeki çalışmalara destek vermesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı ziyaret etti. Ziyarette, izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.
Ambargoya tepki
Dışişleri bakanı Kudret Özersay, "Kıbrıs Türk tarafına uygulanan spor ambargosunun kabul edilemez olduğuna" işaret etti. Kıbrıs Türk sporcularının uluslararası alanda görünür olması amacıyla çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Özersay, "KTFF'nin yapacağı adımlara katkı vereceğiz" dedi.
"Rumların rızası kalksın"
Uluslararası örgütlere de çağrı yapan Özersay şöyle devam etti;
"Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk gençliği ile birlikte hareket etmek istemiyorsa, uluslararası örgütler de artık 'Rumların rızasını' alın şartını ortadan kaldırmalı, gençlerimizin önü açılmalı. Bu kaçınılmaz bir insan hakkı talebidir."
KTFF Başkanı Sertoğlu da, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.
"En doğal hakkımız"
Hasan Sertoğlu, CAS'a başvuru yapmak için uluslararası bir avukat tutacaklarını, FIFA ve UEFA'ya üye ülkelerin takımlarının Kuzey Kıbrıs'a gelmesini sağlamak istediklerini belirterek, "Bu ülkede kamplar ve maçlar yapılmasını istiyoruz. Bu en doğal hakkımız. Bu çağda spor ambargosu kabul edilemez" dedi.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709