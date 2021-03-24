Cengiz Uzun harekete geçti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun geçmiş dönemlerde dış ilişkiler sorumluluğunu yapan Cengiz Uzun, 4 Haziran’da yapılacağı açıklanan genel kurulda başkanlığa aday olabilmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Cengiz Uzun geçmişte Niyazi Okutan başkanlığında dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığını ve FIFA ile başlatılan görüşmelerde aktif rol oynadığına dikkat çekerek “Edindiğim tecrübe ve bilgileri kullanarak Kıbrıs Türk Futboluna hizmet etmek için çalışacağım” dedi.

Uzun adaylık için kulüp temsilcileri ile görüşmelere başladığını ve görüşmelerini tamamladıktan sonra kesin adaylık kararını da vereceğini belirterek “Ülke futbolumuzda yapılacak çok işler vardır. Niyazi Okutan başkanlığında başlatılan projelerin meyveleri alınmıştır. Ve bu projelerin devam etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu daha sonra

Cengiz Uzun, federasyon yönetmenin ekip işi olduğunu belirtti. Uzun, “Kulüp temsilcileri ile görüşmelerimi tamamladıktan sonra her kesimden kişilerin olacağı bir yönetim kurulu için de çalışmaları tamamlayarak gerekli açıklamaları da yapacağım” dedi.