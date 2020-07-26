Çetinkaya KOP’a başvuruyor

Ülkemizin Efsane lakaplı takımı Çetinkaya Kıbrıs Futbol Federasyonu’ndaki haklarının ne olduğunu öğrenmek ve bunları talep etmek amacıyla başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Çetinkaya haklarını talep edecek

Yapılacak başvuruda KOP’un resmi üyesi olan Çetinkaya’nın KOP’un diğer üye kulüplere yaptığı yardımların yıllardır Çetinkaya’ya neden verilmediği sorgulanacak ve Çetinkaya’nın KOP’taki haklarının ne olduğu sorularak hakların talep edileceği öğrenildi.

Randevu talep edildi

Çetinkaya yönetiminin KOP yönetiminden randevu talep ettiği ve henüz randevuya cevap gelmediği öğrenilirken konunun sürüncemede bırakılmayacağı ve üzerine gidileceği belirtildi.

Başvuru bayramdan sonra

Konuyla ilgili yaklaşık iki aydır çalışmalarını sürdüren Çetinkaya Kulübü’nün özel bir komite ile bu girişimleri yürüttüğü ve bayram sonrasında KOP’a resmi yazının gönderilerek cevap isteneceği gelen bilgiler arasında.

Amaç futbol oynamak değil

Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Çetinkaya Kulüp Başkanı Ceran Tunalı başvuru ve randevu konularını doğrularken amaçlarının güneyde futbol oynamak değil. Kulübün haklarının ne olduğunu öğrenmek ve varsa bunları talep etmek olduğunu vurguladı.

